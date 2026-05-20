Le groupe Blue Jeans Bleu a créé la chanson Il faut que tu dises Wow!, signée pour le projet Une chanson à l’école en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal et Rafael Payare.

Écoutez Claude Cobra, de son vrai nom Mathieu Lafontaine, expliquer la genèse de cette chanson avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

La chanson, à message positif, sera utilisée dans les écoles québécoises, notamment lors de la Journée de la culture, comme outil pédagogique multidisciplinaire (musique, danse, francisation).

Claude Cobra souligne l’importance d’exposer les jeunes à la culture québécoise et la démocratisation de la musique classique via des collaborations entre artistes pop et l’OSM.