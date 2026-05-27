Des résultats d'ici quelques mois

Une intelligence artificielle 100% québécoise pourrait voir le jour. Elle serait adaptée au contexte linguistique et historique des Québécois.

Cette IA sera conçue en partenariat avec une compagnie canadienne, l'une des seules à n'être ni américaine, ni chinoise, explique la présidente de Mila, l'Institut québécois en intelligence artificielle.

Des résultats concrets devraient même pouvoir être observés d'ici quelques mois, avant une mise en marché plus officielle.

Écoutez la présidente et cheffe de la direction de Mila, Valérie Pisano, présenter son modèle d'IA, mercredi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau