Mardi dernier, un randonneur a fait une découverte macabre dans un boisé de Saint-Nicolas, à Lévis, en tombant sur ce qui semblait être une main humaine.

Après un important déploiement policier et l'envoi du membre à Montréal pour une analyse anthropologique, l'énigme a enfin été résolue: il s'agissait d'une main synthétique.

La responsable de la Maison hantée de Saint-Étienne, Marie-Lyne Bouchard, a rapidement fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour s'excuser auprès des policiers, expliquant qu'il s'agissait d'un de leurs décors égarés lors d'un déménagement.

Elle en a profité pour lancer un clin d'œil humoristique sur le réalisme de leurs installations.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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