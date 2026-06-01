Progrès importants à Sydney et Melbourne

Le journaliste de La Presse, Maxime Bergeron, s'est récemment déplacé à Sydney et à Melbourne pour constater les progrès réalisés par ces deux grandes villes en matière de gestion de la mobilité et des services aux citoyens.

Faudrait-il s'inspirer davantage du modèle australien ?

Écoutez le journaliste expliquer, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en quoi l'IA et la transformation numérique se trouvent au cœur du succès australien.