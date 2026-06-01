Progrès importants à Sydney et Melbourne

Le journaliste de La Presse, Maxime Bergeron, s'est récemment déplacé à Sydney et à Melbourne pour constater les progrès réalisés par ces deux grandes villes en matière de gestion de la mobilité et des services aux citoyens.
Faudrait-il s'inspirer davantage du modèle australien ?
Écoutez le journaliste expliquer, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en quoi l'IA et la transformation numérique se trouvent au cœur du succès australien.
«Ces deux villes, d'une taille à peu près similaire à Montréal, avec des problèmes similaires aussi, l'hiver en moins, mais congestion, manque de transports en commun, des infrastructures vieillissantes et ils ont investi là dessus. Puis ça commence à donner des résultats intéressants à, somme toute, assez peu de frais pour les contribuables.»