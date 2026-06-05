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Un engouement hors du commun

Off Campus: la série sur le hockey qui séduit un public inattendu

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 juin 2026 06:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

Off Campus: la série sur le hockey qui séduit un public inattendu
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La série phénomène Off Campus, récemment débarquée sur Prime Video, suscite un engouement hors du commun.

Adaptée des romans de la Canadienne Elle Kennedy, cette production cumule déjà 36 millions de vues en seulement deux semaines. Si l'intrigue tourne autour du hockey universitaire, d’un pacte d'entraide et de romances, son public cible s'avère étonnamment composé de femmes de 40 ans et plus, plutôt que des adolescents.

L'équipe de l'émission décortique ce succès marqué par la nostalgie, des thèmes d'actualité comme le consentement, et une trame sonore rétro bien ficelée.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson, accompagnée de la journaliste Valérie Lebeuf, la chroniqueuse Bénédicte Lebel et la recherchiste Émilie Tremblay, aborder le tout, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.

On explique que le succès initial des livres et de la série découle directement de la popularité du mot-clic BookTok sur les réseaux sociaux et qu'au-delà des clichés, la série aborde positivement la vulnérabilité masculine et le consentement sexuel.

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