Jakub Dobes a faussé la donne

Avant le début de la saison 2025-2026, personne ne s'attendait à ce que les Canadiens de Montréal se rendent à la finale de l'Associatio de l'Est de la LNH.

Mais il faut aussi réaliser qu'il y a un élément qui a quelque peu faussé les données.

Écoutez l'ancien gardien José Théodore faire son bilan de la saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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