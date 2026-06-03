Avant le début de la saison 2025-2026, personne ne s'attendait à ce que les Canadiens de Montréal se rendent à la finale de l'Associatio de l'Est de la LNH.
Mais il faut aussi réaliser qu'il y a un élément qui a quelque peu faussé les données.
Écoutez l'ancien gardien José Théodore faire son bilan de la saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le gardien Jakub Dobes a faussé la donne;
- «Le Canadien va se battre pour la coupe pour les cinq, six prochaines années»;
- Un attaquant joueur autonome, Reinbacher dans la formation et la gestion des effectifs sont la priorité pour la saison prochaine;
- Un contrat à long terme pour Demidov ou pas?
- Montembeautl et Gallagher s'en vont;
- Le retrait de Gallagher? Une décision business, selon Théodore;
- Quel est l'ADN des Canadiens?
- L'organisation montréalaise va devoir sacrifier un joueur populaire pour renforcer l’équipe.