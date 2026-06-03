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Jakub Dobes a faussé la donne

«Le Canadien va se battre pour la coupe pour les cinq, six prochaines années»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juin 2026 19:47

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Le Canadien va se battre pour la coupe pour les cinq, six prochaines années»
José Théodore / Cogeco Média

Avant le début de la saison 2025-2026, personne ne s'attendait à ce que les Canadiens de Montréal se rendent à la finale de l'Associatio de l'Est de la LNH.

Mais il faut aussi réaliser qu'il y a un élément qui a quelque peu faussé les données.

Écoutez l'ancien gardien José Théodore faire son bilan de la saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le gardien Jakub Dobes a faussé la donne;
  • «Le Canadien va se battre pour la coupe pour les cinq, six prochaines années»;
  • Un attaquant joueur autonome, Reinbacher dans la formation et la gestion des effectifs sont la priorité pour la saison prochaine;
  • Un contrat à long terme pour Demidov ou pas?
  • Montembeautl et Gallagher s'en vont;
  • Le retrait de Gallagher? Une décision business, selon Théodore;
  • Quel est l'ADN des Canadiens?
  • L'organisation montréalaise va devoir sacrifier un joueur populaire pour renforcer l’équipe.

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