Hurricanes-Golden Knights

En cette soirée du deuxième match de la finale de la coupe Stanley entre les Hurricanes de la Caroline et des Golden Knights, l'analyste Dany Dubé se penche sur l'analyse de la première rencontre.
Écoutez l'analyste hockey Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La philosophie de jeu des deux équipes est diamétralement différente;
- Les Golden Knights privilégient un style axé sur la puissance et le travail en fond de zone, tandis que les Hurricanes misent sur la vitesse, la pression et les revirements en zone neutre;
- On parle de l'importance de la taille des défenseurs, notamment ceux des Canadiens;
- Lors des cinq dernières années, aucune brigade défensive n'a gagné la coupe Stanley avec un défenseur de moins de six pieds;
- Dylan Larkin, des Red Wings de Detroit, aurait demandé une transaction après dix ans sans séries.