C'est le début de la finale de la NBA, mardi, entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York.
Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet discuter de cette finale à venir avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Spurs de San Antonio ont devancé leur reconstruction;
- Les Knicks de New York sont-ils assez mobiles pour se défendre contre Victor Wembanyama?
- Les Knicks, plus expérimentés, misent sur Jalen Brunson
- Wembanyama et la dimension internationale de la NBA.