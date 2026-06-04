Le CF Montréal en quête d'un domicile hivernal

Don Garber, le commissaire de la MLS, était à Montréal, jeudi, avec les dirigeants du CF Montréal, pour discuter de la rénovation intérieure du Stade olympique, estimée à 500 millions de dollars, essentielle pour accueillir le calendrier hivernal dès 2027.
Écoutez à ce sujet le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Mario Langlois, qui n'affichent pas le même optimisme dans ce dossier.
Les sujets discutés
- Le stade Saputo est jugé inadéquat par le commissaire Garber;
- Le commissaire de la MLS estime qu'il est inutile de refaire le toit du Stade olympique, sans faire les rénovations à l'intérieur;
- Le gouvernement de la CAQ doit confirmer les fonds pour moderniser l’intérieur du Stade olympique. Le fera-t-il?
- Le stade olympique - même rénové - pourrait-il subir le même sort que celui de Vancouver, qui abrite les Whitecaps?
- Une confirmation de financement du gouvernement Fréchette risque-t-elle de déchaîner les passions?