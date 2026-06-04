Le CF Montréal en quête d'un domicile hivernal

Don Garber, le commissaire de la MLS, était à Montréal, jeudi, avec les dirigeants du CF Montréal, pour discuter de la rénovation intérieure du Stade olympique, estimée à 500 millions de dollars, essentielle pour accueillir le calendrier hivernal dès 2027.

Écoutez à ce sujet le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Mario Langlois, qui n'affichent pas le même optimisme dans ce dossier.

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