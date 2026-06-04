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Le CF Montréal en quête d'un domicile hivernal

Le gouvernement va-t-il financer les rénovations intérieures du Stade olympique?

par 98.5 Sports

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11:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 juin 2026 18:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le gouvernement va-t-il financer les rénovations intérieures du Stade olympique?
Le Stade olympique en rénovations. / PC/Graham Hughes

Don Garber, le commissaire de la MLS, était à Montréal, jeudi, avec les dirigeants du CF Montréal, pour discuter de la rénovation intérieure du Stade olympique, estimée à 500 millions de dollars, essentielle pour accueillir le calendrier hivernal dès 2027.

Écoutez à ce sujet le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Mario Langlois, qui n'affichent pas le même optimisme dans ce dossier.

Les sujets discutés

  • Le stade Saputo est jugé inadéquat par le commissaire Garber;
  • Le commissaire de la MLS estime qu'il est inutile de refaire le toit du Stade olympique, sans faire les rénovations à l'intérieur;
  • Le gouvernement de la CAQ doit confirmer les fonds pour moderniser l’intérieur du Stade olympique. Le fera-t-il?
  • Le stade olympique - même rénové - pourrait-il subir le même sort que celui de Vancouver, qui abrite les Whitecaps?
  • Une confirmation de financement du gouvernement Fréchette risque-t-elle de déchaîner les passions?

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