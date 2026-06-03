Impressionné par le travail de St-Louis

La carrière de Claude Julien en qualité d'entraîneur-chef n'est pas terminée. L'ancien entraîneur des Bruins de Boston et des Canadiens de Montréal est le nouvel entraîneur-chef de la formation de Zurich.
Écoutez Claude Julien commenter sa nouvelle aventure et la saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Julien devient l'entraîneur-chef des Lions de Zurich dans la Ligue nationale suisse;
- L'entraîneur explique que c'est la formation suisse qui l'a contacté, que le défi l'intéressait et que l'idée de vivre en Suisse lui tentait;
- Les attentes des Lions de Zurich sont élevées;
- Julien a encore la motivation pour faire ce travail;
- On parle de l'élément physique dans les séries de la LNH;
- «Martin St-Louis vit la même chose que j'ai vécue quand j'ai commencé»