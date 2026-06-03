Impressionné par le travail de St-Louis

La carrière de Claude Julien en qualité d'entraîneur-chef n'est pas terminée. L'ancien entraîneur des Bruins de Boston et des Canadiens de Montréal est le nouvel entraîneur-chef de la formation de Zurich.

Écoutez Claude Julien commenter sa nouvelle aventure et la saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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