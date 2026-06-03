Une présence en finale

Les Golden Knights de Las Vegas ont vaincu les Hurricanes de la Caroline lors du premier match de la finale de la coupe Stanley.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, présent sur place, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un premier match spectaculaire entre les Hurricanes et les Golden Knights;
- L'impact de John Tortorella comme entraîneur avec les Golden Knights;
- Les performances ordinaires des gardiens Carter Hart et Frederik Andersen;
- Les enjeux autour de Mitch Marner;
- La pression sur le premier trio des Hurricanes.