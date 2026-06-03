Hockey local junior majeur

La ville de Chicoutimi a célébré ses Saguenéens, champions de la LHJMQ. Antoine Roussel, qui est membre du conseil d'administration, était présent.
Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel en parler ainsi que de discuter de la fin de saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On a célébré la formidable des Saguenéens de Chicoutimi, qui a remporté le championnat de la LHJMQ;
- L'occasion a permis de souligner l’implication de Richard Létourneau;
- On aborde les enjeux du développement local face à l’arrivée de joueurs américains;
- L’importance de la progression du Canadien de Montréal sous Martin St-Louis
- La nécessité pour le Tricolore d’améliorer la profondeur et la robustesse de l’équipe pour rivaliser avec les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride.