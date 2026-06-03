Hockey local junior majeur

La ville de Chicoutimi a célébré ses Saguenéens, champions de la LHJMQ. Antoine Roussel, qui est membre du conseil d'administration, était présent.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel en parler ainsi que de discuter de la fin de saison des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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