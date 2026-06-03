Vaincu en quarts à Roland-Garros

Félix Auger-Aliassime s'est incliné en quatre manches contre l'Italien Flavio Cobolli, mercredi, lors des quarts de finale à Roland-Garros.
Écoutez l'entraîneur de tennis, analyste à RDS et au 98.5 Sports, Sylvain Bruneau, se pencher sur cette défaite, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Auger-Aliassiame s'estime «détruit» par cette défaite;
- Le Québécois a laissé passer une belle opportunité, admet Bruneau. Il se voyait au moins en finale;
- Félix sera au quatrième rang mondial après Roland-Garros;
- «On a vu le revirement, c'était très apparent»;
- Un changement d'entraîneur possible?
- Pas de problème de poids pour FAA;
- Qui va gagner Roland-Garros?