Saison 2026 des Alouettes de Montréal

La nouvelle saison de la Ligue canadienne de football commence, jeudi, avec un match entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats, à Hamilton.
Écoutez l'adjoint à l'entraîneur des Alouettes, Byron Archambault, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'objectif: la neuvième Coupe Grey pour les Alouettes de Montréal;
- Les Alouettes n'ont encore pas digéré le revers en finale de la Coupe Grey en novembre 2025, contre les Roughriders de la Saskatchewan;
- La préparation afin de retourner en finale cette saison;
- L'importance de protéger le quart Davis Alexander, qui est en pleine forme;
- On parle de quelques nouveaux venus;