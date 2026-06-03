Phénomène qui prend de l'ampleur au Canada

Il semblerait que le Canada entre tranquillement dans ce que l’on réfère à une économie en K.

Mais quel est donc ce phénomène présent depuis les années Reagan aux États-Unis, mais qui semble avoir débuté pendant la pandémie au Canada?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond décortiquer le tout, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.