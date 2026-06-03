Phénomène qui prend de l'ampleur au Canada

Il semblerait que le Canada entre tranquillement dans ce que l’on réfère à une économie en K.
Mais quel est donc ce phénomène présent depuis les années Reagan aux États-Unis, mais qui semble avoir débuté pendant la pandémie au Canada?
Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond décortiquer le tout, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Imaginons la lettre K. Il y a la grande ligne verticale. Ça, ça représente un choc économique. Les deux petites pattes, celle qui s’en va vers le haut et celle qui s’en va vers le bas, représentent différents groupes sociaux qui vont répondre de façon économique, de manière drastiquement différente à ce choc commun, par exemple la COVID. Six ans plus tard, tout le monde n’est pas à la même place à la suite de ce choc-là.»
Le chroniqueur s'attarde ensuite aux effets concrets de ce phénomène dans le cas canadien.