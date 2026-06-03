Le géant de la restauration rapide McDonald’s a récemment annoncé qu’il souhaitait lancer un nouveau concept de restaurant dans le but de rester compétitif et d’améliorer son menu.

Les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s’interrogent donc sur la situation réelle de la chaîne. Demeure-t-elle en position de leader dans l’industrie?

Ils saisissent également l’occasion d’élargir la discussion : quel est l’état de la restauration rapide au Québec?

Écoutez Peter Mammas, président de Foodtastic, alimenter cette discussion mercredi à l’émission La commission.