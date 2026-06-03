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État de la restauration rapide au Québec

«Le plus grand défi, c'est de loin l'inflation du prix de la nourriture»

par 98.5

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10:39

Entendu dans

La commission

le 3 juin 2026 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le plus grand défi, c'est de loin l'inflation du prix de la nourriture»
Le géant de la restauration rapide McDonald’s a récemment annoncé qu’il souhaitait lancer un nouveau concept de restaurant dans le but de rester compétitif et d’améliorer son menu. / Pattadis / Adobe Stock

Le géant de la restauration rapide McDonald’s a récemment annoncé qu’il souhaitait lancer un nouveau concept de restaurant dans le but de rester compétitif et d’améliorer son menu.

Les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s’interrogent donc sur la situation réelle de la chaîne. Demeure-t-elle en position de leader dans l’industrie?

Ils saisissent également l’occasion d’élargir la discussion : quel est l’état de la restauration rapide au Québec?

Écoutez Peter Mammas, président de Foodtastic, alimenter cette discussion mercredi à l’émission La commission.

«Le plus grand défi, c'est vraiment l'inflation du prix de la nourriture. Et ça, c'est, je pense, une préoccupation de tout le monde, autant dans les épiceries que dans des restaurants. Donc, ça, c'est notre plus grand problème et de loin.»

Peter Mammas

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