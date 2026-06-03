Guerre en Iran

Le président américain Donald Trump a récemment annoncé sur Truth Social avoir eu un appel téléphonique musclé avec Benyamin Netanyahou.

Selon ses propos, il se serait montré choqué contre le premier ministre israélien, qui affecte son plan de paix en Iran, en lui soulignant que sans son aide, il serait en prison. Cette position représente un contraste avec la perception plus positive des Israéliens à l’endroit de Trump.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, se pencher sur le sujet mercredi au micro de l’émission La Commission.