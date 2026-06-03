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Crise de la première ligne

Santé: seulement 34% des Québécois voient leur médecin de GMF

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Entendu dans

La commission

le June 3, 2026 1:03 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Santé: seulement 34% des Québécois voient leur médecin de GMF
La ministre de la Santé Sonia Bélanger reconnaît que le modèle actuel n’est «pas idéal», et l’accès varie selon les régions, rendant le système complexe mais nécessaire. / bnenin/ Adobe Stock

Les récentes données révèlent que seulement 34,6% des patients inscrits dans un Groupe de médecine familiale (GMF) réussissent à voir leur propre médecin. 

Pour le Dr Marcel Guilbault, directeur médical en Outaouais, cette situation s'explique par un problème d'organisation régionale et par l'introduction de l'inscription collective.

Devant une pénurie estimée à plus de 2 000 médecins de famille au Québec, le nouveau modèle mise sur le Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

Ce système oriente les patients vers le professionnel le plus pertinent (pharmacien, infirmière) afin de libérer du temps médical.

Est-ce que le GAP pourrait contribuer à bonifier la première ligne?

Écoutez Dr Marcel Guilbeault, directeur médical du Département territorial de médecine familiale de l'Outaouais, à ce sujet mercredi midi à La commission

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