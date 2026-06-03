Crise de la première ligne

Les récentes données révèlent que seulement 34,6% des patients inscrits dans un Groupe de médecine familiale (GMF) réussissent à voir leur propre médecin.

Pour le Dr Marcel Guilbault, directeur médical en Outaouais, cette situation s'explique par un problème d'organisation régionale et par l'introduction de l'inscription collective.

Devant une pénurie estimée à plus de 2 000 médecins de famille au Québec, le nouveau modèle mise sur le Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

Ce système oriente les patients vers le professionnel le plus pertinent (pharmacien, infirmière) afin de libérer du temps médical.

Est-ce que le GAP pourrait contribuer à bonifier la première ligne?

Écoutez Dr Marcel Guilbeault, directeur médical du Département territorial de médecine familiale de l'Outaouais, à ce sujet mercredi midi à La commission.