Joe Bocan au Matin

Joe Bocan exprime son immense bonheur de retrouver le public à l’automne prochain pour la version revampée de la tournée à succès Pour une histoire d’un soir, aux côtés de Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier.

En plus d'un album des meilleurs moments prévu pour la mi-septembre, la chanteuse a partagé sa joie d'effectuer un grand retour comme comédienne dans la série Indomptable, où elle incarne Rita.

Elle savoure pleinement ce premier rôle qui l'éloigne de sa personnalité publique de chanteuse.

Écoutez la chanteuse Joe Bocan, vendredi matin au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Jean-Sébastien Hammal.