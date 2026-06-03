Survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Golden Knights de Las Vegas remportent le premier match de la finale de la coupe Stanley contre les Hurricanes de la Caroline;
- Patrick Roy pressenti comme entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto;
- L'entraîneur Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay, remporte le trophée Jack-Adams;
- L'ancien entraîneur-chef Claude Julien se va diriger les Lions de Zurich;
- La Victoire de Montréal protège Marie-Philip Poulin, Laura Stacey et Ann-Renée Desbiens en vue du prochain repêchage de l'expansion;
- L'équipe masculine canadienne de soccer s'entraîne en vue d'un match amical contre l'Irlande, vendredi, au stade Saputo;
- Une défaite dure à avaler pour Félix-Auger Aliassime en quarts de finale à Roland-Garros.