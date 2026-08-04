Chronique sportive

Le Québécois Gabriel Diallo a remporté, lundi soir, son tout premier match dans sa ville natale face au Français Kyrian Jacquet, et ce, en trois manches.

On revient sur cette victoire émouvante dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale.

De son côté, Denis Shapovalov a déclaré forfait, mardi, en raison d’une blessure.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Geneviève Tardif, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;