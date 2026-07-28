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Taxe carbone et électrification du réseau routier

«Peut-être qu'il va falloir se tourner vers des taxes kilométriques»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 28 juillet 2026 07:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Antoine Genest-Grégoire
Antoine Genest-Grégoire
«Peut-être qu'il va falloir se tourner vers des taxes kilométriques»
Antoine Genest-Grégoire / Cogeco Média

Le chroniqueur Antoine Genest-Grégoire revient sur le fonctionnement de la taxe sur les carburants, un impôt fixe depuis 2013 au Québec et 1994 au fédéral. 

Alors que les coûts d'entretien du réseau routier ont explosé, cette taxe ne suffit plus à financer nos infrastructures.

Avec l'électrification progressive du parc automobile, le chercheur en fiscalité prévient que les gouvernements devront sous peu repenser leur modèle financier.

L'instauration d'une taxe kilométrique ou de péages modulables pourrait s'imposer pour pallier le manque à gagner fiscal.

Écoutez la chronique économique d'Antoine Genest-Grégoire, mardi à Cantin le matin

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