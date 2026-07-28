Taxe carbone et électrification du réseau routier

Le chroniqueur Antoine Genest-Grégoire revient sur le fonctionnement de la taxe sur les carburants, un impôt fixe depuis 2013 au Québec et 1994 au fédéral.

Alors que les coûts d'entretien du réseau routier ont explosé, cette taxe ne suffit plus à financer nos infrastructures.

Avec l'électrification progressive du parc automobile, le chercheur en fiscalité prévient que les gouvernements devront sous peu repenser leur modèle financier.

L'instauration d'une taxe kilométrique ou de péages modulables pourrait s'imposer pour pallier le manque à gagner fiscal.

Écoutez la chronique économique d'Antoine Genest-Grégoire, mardi à Cantin le matin.