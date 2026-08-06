Ce soir au festival Colline, à Lac-Mégantic

Pierre Lapointe se produit jeudi soir pour la première fois de sa carrière, au festival Colline, à Lac-Mégantic.
Écoutez Pierre Lapointe, qui se produit jeudi soir au festival Colline, à Lac-Mégantic, au micro de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le concert a lieu pendant la période des Perséides;
- Lapointe évoque les défis des festivals extérieurs au Québec, comme les imprévus techniques survenus à Chicoutimi récemment;
- Il souligne l’importance de l’ambiance familiale et de la mobilisation bénévole;
- «On ne fait pas ce métier pour autre chose que le plaisir de chanter»;
- Il mentionne aussi son spectacle symphonique pour les 20 ans de La forêt des mal-aimés présenté au Festival d’été de Québec et aux Francos de Montréal, avec l’Orchestre Métropolitain et Antoine Gratton, qui sera rejoué à Joliette le 28 août.