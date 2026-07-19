La fièvre du soccer s'empare de la région de New York, où se tiendra la grande finale de la Coupe du monde de la FIFA opposant l'Espagne et l'Argentine dimanche après-midi.

Entre 15 000 et 20 000 supporters argentins devraient se déplacer à Times Square pour assister à cet affrontement qui débutera à 15 h.

Écoutez le journaliste sportif Arcadio Marcuzzi mettre la table pour ce grand moment sportif, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.