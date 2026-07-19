La fièvre du soccer s'empare de la région de New York, où se tiendra la grande finale de la Coupe du monde de la FIFA opposant l'Espagne et l'Argentine dimanche après-midi.
Entre 15 000 et 20 000 supporters argentins devraient se déplacer à Times Square pour assister à cet affrontement qui débutera à 15 h.
Écoutez le journaliste sportif Arcadio Marcuzzi mettre la table pour ce grand moment sportif, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«Je sais que l'Espagne est favorite parce que c'est une équipe extrêmement talentueuse et hyper bien organisée. Elle a fait un super beau tournoi, très régulier. En même temps, l'Argentine est une équipe qui trouve toujours le moyen de gagner et qui n'abandonne jamais. Donc, j'ai l'impression qu'on aura droit à toute une finale. C'est ma seule certitude.»