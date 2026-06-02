Les commissaires discutent de plusieurs sujets, dont l’annonce d’un investissement fédéral de près de 10 milliards de dollars pour le transport collectif et les hôpitaux au Québec.
Écoutez les nouvelles en rafales de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi après-midi.
Autres sujets abordés:
- Les subventions d’Hydro-Québec;
- L’arrivée de véhicules électriques chinois;
- Le tournage de Star Wars aux Îles-de-la-Madeleine;
- La décision de la Cour suprême de ne pas traduire ses anciens jugements;
- La construction de bassins de rétention à Saint-Henri, liée aux changements climatiques.