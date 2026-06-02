Une recommandation de Restaurants Canada

Restaurants Canada propose d'abolir les taxes sur les repas en restauration au pays.

Leur porte-parole soutient que taxer la nourriture est un non-sens.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se montrent sceptiques, face au coût global estimé entre 20 et 25 milliards de dollars, alors que les finances publiques sont serrées.

Devant réactions négatives des auditeurs, les commissaires proposent plutôt un compromis visant à exempter de taxes uniquement les repas de 20 ou 30 dollars et moins.

Écoutez Janick Cormier, vice-présidente pour le Canada Atlantique chez Restaurants Canada, défendre l'idée mardi à La commission.