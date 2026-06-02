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Une recommandation de Restaurants Canada

Une facture de restaurant sans taxes: une bonne ou mauvaise idée?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 2 juin 2026 13:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une facture de restaurant sans taxes: une bonne ou mauvaise idée?
'industrie de la restauration, qui emploie 1,2 million de Canadiens et génère 23 millions de repas par jour, estime que cette mesure représenterait une économie de 20 à 25 milliards de dollars par an pour les Canadiens. / stockbusters/ Adobe Stock

Restaurants Canada propose d'abolir les taxes sur les repas en restauration au pays.

Leur porte-parole soutient que taxer la nourriture est un non-sens.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se montrent sceptiques, face au coût global estimé entre 20 et 25 milliards de dollars, alors que les finances publiques sont serrées. 

Devant réactions négatives des auditeurs, les commissaires proposent plutôt un compromis visant à exempter de taxes uniquement les repas de 20 ou 30 dollars et moins.

Écoutez Janick Cormier, vice-présidente pour le Canada Atlantique chez Restaurants Canada, défendre l'idée mardi à La commission. 

«À la fin de la journée, taxer de la bouffe, pour nous, c'est un peu du non-sens. C'est une nécessité de vie.»

Janick Cormier, vice-présidente pour le Canada Atlantique chez Restaurants Canada

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