En hausse depuis le 7 octobre 2023

Un médecin de l’Hôpital juif de Montréal quitte le Québec en raison de la montée de l’antisémitisme et des problèmes du réseau de la santé, souligne un récent article du Montreal Gazette.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de ce phénomène en hausse depuis les événements du 7 octobre, mardi, à La commission.