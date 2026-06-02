En hausse depuis le 7 octobre 2023

Un médecin de l’Hôpital juif de Montréal quitte le Québec en raison de la montée de l’antisémitisme et des problèmes du réseau de la santé, souligne un récent article du Montreal Gazette.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de ce phénomène en hausse depuis les événements du 7 octobre, mardi, à La commission.
«Je suis convaincu qu’on est d’accord là-dessus. Est-ce que les Québécois sont antisémites? La réponse, c’est non. Est-ce que l’antisémitisme a augmenté depuis que le Hamas a commis le terrible attentat sur le sol israélien et depuis qu’Israël a répliqué? La réponse, c’est oui. Et qui fait les frais de ces deux événements absolument horribles, qui continuent à se perpétrer? Ce sont les musulmans et les Juifs.»