Les VE chinois arrivent

Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, discute de l'arrivée de plus de 2900 véhicules électriques fabriqués en Chine en mai.

Cette nouvelle concurrence force les autres constructeurs à baisser leurs prix.

Selon un récent rapport, le marché a atteint une parité de prix d'achat entre les véhicules électriques et ceux à essence.

Est-ce un bon moment pour passer à un véhicule électrique?

Écoutez Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.