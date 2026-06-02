Saules destinées à être récoltées après trois ans

Des millions d’arbres promis par Justin Trudeau pourraient être transformés en copeaux, selon ce que laisse entendre un article du Journal de Montréal paru mardi.
Écoutez Francis Allard, président de Ramo, qui s'est qualifié pour obtenir une subvention afin d’acheter des millions d’arbres pour réduire les émissions de GES, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C’est vrai qu’on récolte les saules après trois ans, mais on prend les copeaux pour développer des terreaux qui vont servir à restaurer des sites miniers qui vont éventuellement devenir des forêts ou des écosystèmes forestiers. Un élément vraiment, c’est que les saules poussent très vite : ils peuvent atteindre plusieurs mètres en quelques années. Donc, quand on les récolte, ils repoussent.»