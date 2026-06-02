Julie Bourdon, mairesse de Granby, dénonce au micro de La commission une nouvelle directive du ministère de la Langue française imposant aux municipalités de vérifier la conformité à la loi 101 de leurs fournisseurs pour tout achat de moins de 5 000 $.

Qualifiant la mesure de «microgestion» extrême, elle souligne le chaos administratif engendré et l'alourdissement budgétaire majeur, évaluant à 2,8 millions de dollars le coût d'embauche pour les six plus grandes villes du Québec.

Elle critique également l'obligation d'une formation de 1 000 heures en arboriculture pour les cols bleus, craignant une explosion des coûts pour les contribuables.

Écoutez la mairesse de Granby Julie Bourdon donner son avis à ce sujet, en discussion avec les commissaires mardi midi.