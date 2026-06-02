Négociations avec Trump

Devant les menaces de taxes douanières de l'administration Trump, le ministre Dominic Leblanc a proposé de maintenir l'accord actuel de l'ACEUM pour seize ans.

Selon l'expert Patrick Leblond, il s'agit d'une stratégie de négociation visant à établir une base de discussion sans provocation.

Il souligne l'asymétrie des demandes américaines, qui exigent des concessions majeures sans contrepartie.

Écoutez Patrick Leblond, professeur et spécialiste des questions de gouvernance et de politiques économiques à l’Université d’Ottawa, mardi midi.