Entente Québec-Ottawa sur les infrastructures

Dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi, Patrick Lagacé commente la série d'ententes sur les infrastructure de 10 milliards de dollars sur 10 ans entre Ottawa et Québec.
Environ 60 % de cette enveloppe sera consacrée au transport en commun, finançant notamment le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le projet de tramway à Québec.
Bien que cet investissement massif soit salué, les déclarations de la ministre Christine Fréchette, affirmant que le Québec n'a pas toujours été un bon partenaire au sein de la fédération, suscitent de vives réactions.
«Faut juste rappeler une chose, c'est notre argent. C'est de l'argent qu'on a envoyé au palier de gouvernement fédéral, ça nous revient...»
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