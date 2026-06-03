 Aller au contenu
Entente Québec-Ottawa sur les infrastructures

«Faut juste rappeler une chose, c'est notre argent et ça nous revient»

par 98.5

0:00
21:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 juin 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Faut juste rappeler une chose, c'est notre argent et ça nous revient»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi, Patrick Lagacé commente la série d'ententes sur les infrastructure de 10 milliards de dollars sur 10 ans entre Ottawa et Québec.

Environ 60 % de cette enveloppe sera consacrée au transport en commun, finançant notamment le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le projet de tramway à Québec.

Bien que cet investissement massif soit salué, les déclarations de la ministre Christine Fréchette, affirmant que le Québec n'a pas toujours été un bon partenaire au sein de la fédération, suscitent de vives réactions.

«Faut juste rappeler une chose, c'est notre argent. C'est de l'argent qu'on a envoyé au palier de gouvernement fédéral, ça nous revient...» 

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Une enquête révèle que 44 % des patients inscrits dans un GMF, via une prise en charge collective, doivent tout de même être redirigés ailleurs pour obtenir une consultation médicale;
  • Le cas absurde de Boubacar Moss Camara, un étudiant guinéen menacé d'expulsion à cause de délais administratifs hors de son contrôle, avant qu'une intervention politique ne lui permette finalement de rester;
  • Faute de stabilité dans les programmes d'immigration, un couple de Français établis et appréciés depuis 5 ans décide de quitter définitivement le Québec;
  • Le lobby Restaurants Canada propose d'abolir la TVQ sur les repas au restaurant, plaidant qu'à l'instar des produits de base à l'épicerie, la nourriture ne devrait pas être taxée;
  • Escalade des tensions au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, frappes ukrainiennes contre l'industrie pétrolière russe à Saint-Pétersbourg, et crise humanitaire imminente à Cuba après le départ de grandes chaînes hôtelières canadiennes et espagnoles;
  • Donald Trump relance le débat sur le «51e État», tandis que des purges idéologiques pro-Trump secouent la célèbre émission 60 Minutes sur le réseau CBS.

Vous aimerez aussi

«On s'est assurés d'avoir ces intérêts complètement préservés» -Jean Boulet
Le Québec maintenant
«On s'est assurés d'avoir ces intérêts complètement préservés» -Jean Boulet
0:00
13:22
«Un montant que j'ai rarement vu être alloué d'un seul coup pour une province»
Le Québec maintenant
«Un montant que j'ai rarement vu être alloué d'un seul coup pour une province»
0:00
6:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pluies diluviennes: Montréal sort 70M$ de ses poches pour éviter le pire
Rattrapage
Inondations
Pluies diluviennes: Montréal sort 70M$ de ses poches pour éviter le pire
Entente de 10G$ Québec-Ottawa: «Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans»
Rattrapage
Infrastructures
Entente de 10G$ Québec-Ottawa: «Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans»
Richardson Zéphir et la CSN: de l'humour à l'huile de coco
Rattrapage
Une collaboration surprenante
Richardson Zéphir et la CSN: de l'humour à l'huile de coco
«Rafa» sur Netflix: «C'est à l'image du joueur, c'est-à-dire exceptionnel»
Rattrapage
Documentaire sur le tennisman légendaire
«Rafa» sur Netflix: «C'est à l'image du joueur, c'est-à-dire exceptionnel»
Chicane de clocher: quelle ville est la vraie capitale de l'érable?
Rattrapage
Mirabel et Plessisville se disputent le titre
Chicane de clocher: quelle ville est la vraie capitale de l'érable?
Vol de lingots d'aluminium chez Express Mondor: récompense de 50 000$ offerte
Rattrapage
Chasse à l'homme
Vol de lingots d'aluminium chez Express Mondor: récompense de 50 000$ offerte
Tensions avec Washington: «L'absence de résultats est une victoire»
Rattrapage
Nouveaux tarifs américains
Tensions avec Washington: «L'absence de résultats est une victoire»
Envolée spectaculaire de Mark Carney: «Un Canadien sur deux voterait libéral»
Rattrapage
Dans les sondages
Envolée spectaculaire de Mark Carney: «Un Canadien sur deux voterait libéral»
Arbitre agressé à Beauport: «Ma vie a vraiment changé du jour au lendemain»
Rattrapage
12 mois de prison pour son agresseur
Arbitre agressé à Beauport: «Ma vie a vraiment changé du jour au lendemain»
«On est content d'avoir l'argent qui nous était dû depuis longtemps»
Rattrapage
Entente Québec-Ottawa de 10 G$
«On est content d'avoir l'argent qui nous était dû depuis longtemps»
Abolition des taxes au resto: un engrenage financier dangereux pour l'État?
Rattrapage
Le Québec face à de grands dilemmes économiques
Abolition des taxes au resto: un engrenage financier dangereux pour l'État?
«Pourquoi ça a été si long et quelles concessions ont été faites?»
Rattrapage
Entente Québec-Ottawa de 10 milliards $
«Pourquoi ça a été si long et quelles concessions ont été faites?»
Maman solo de triplés à 43 ans: un quotidien vertigineux
Rattrapage
900 couches par mois
Maman solo de triplés à 43 ans: un quotidien vertigineux
Spécial «Qui mène l'enquête» | L’énigme du mercredi 3 juin
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui mène l'enquête» | L’énigme du mercredi 3 juin
Les spectacles de Patrick Bruel à Montréal sont annulés: «Enfin!»
Rattrapage
Une trentaine de plaintes d’agressions sexuelles
Les spectacles de Patrick Bruel à Montréal sont annulés: «Enfin!»