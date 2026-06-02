Patrick Lagacé s'entretient avec Meeker Guerrier à l'occasion du lancement de son nouveau balado: Une date avec Meeker, disponible sur les plateformes de Cogeco Média.

Loin d'être un guide d'expert, ce projet est pour lui un prétexte ludique pour explorer les différentes facettes et thématiques du célibat avec ses invités.

Écoutez Meeker Guerrier, animateur du balado «Une date avec Meeker», chroniqueur sportif au «Québec maintenant», au micro de Patrick Lagacé.