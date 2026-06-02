Rationnement volontaire

Face à l'état précaire d'une conduite d'eau majeure de 48 pouces sur l'avenue Atwater, la Ville de Montréal demande à des centaines de milliers de citoyens de rationner volontairement leur consommation d'eau.
Ce bris affecte directement l'alimentation du réservoir qui dessert tout l'est de la métropole, rendant la situation particulièrement critique pour la période estivale.
Bien que des travaux préliminaires menés le week-end dernier se soient bien déroulés, une surveillance accrue demeure de mise.
Écoutez le président du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
L'administration municipale souhaite éviter d'avoir recours à la coercition, mais prévient que d'autres mesures pourraient être déployées si les objectifs de réduction ne sont pas atteints.
«Je vous confirme que si vous arrosez l'asphalte, ça va pas pousser! [...] Passez le balai lorsqu'ils annoncent de la pluie... vous allez être content de voir votre ménage bien fait!»
Montréal consomme en moyenne 80 litres d'eau de plus par jour et par personne que la moyenne canadienne. L'objectif actuel est de réduire la consommation globale de 100 millions de litres par jour.
Si la tendance n'est pas à la baisse, notamment en période de canicule, la Ville pourrait aller jusqu'à interdire l'arrosage extérieur.