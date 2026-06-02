Rationnement volontaire

Face à l'état précaire d'une conduite d'eau majeure de 48 pouces sur l'avenue Atwater, la Ville de Montréal demande à des centaines de milliers de citoyens de rationner volontairement leur consommation d'eau.

Ce bris affecte directement l'alimentation du réservoir qui dessert tout l'est de la métropole, rendant la situation particulièrement critique pour la période estivale.

Bien que des travaux préliminaires menés le week-end dernier se soient bien déroulés, une surveillance accrue demeure de mise.

Écoutez le président du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'administration municipale souhaite éviter d'avoir recours à la coercition, mais prévient que d'autres mesures pourraient être déployées si les objectifs de réduction ne sont pas atteints.