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ChatGPT dans la mire de la Floride

Première poursuite civile d'un État américain contre OpenAI

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 juin 2026 09:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Première poursuite civile d'un État américain contre OpenAI
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le procureur général de la Floride a annoncé le dépôt d'une poursuite civile majeure visant OpenAI et son PDG, Sam Altman.

Cette action légale, qui représente le tout premier procès civil intenté par un État américain contre l'entreprise, accuse OpenAI d'avoir sciemment ignoré les avertissements de sécurité et mis en danger la jeunesse avec un produit jugé «dangereux».

Les autorités reprochent notamment à l'outil l'accumulation de données de mineurs sans consentement éclairé ni contrôle parental adéquat, tout en favorisant des comportements nocifs.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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