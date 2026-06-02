ChatGPT dans la mire de la Floride

Le procureur général de la Floride a annoncé le dépôt d'une poursuite civile majeure visant OpenAI et son PDG, Sam Altman.

Cette action légale, qui représente le tout premier procès civil intenté par un État américain contre l'entreprise, accuse OpenAI d'avoir sciemment ignoré les avertissements de sécurité et mis en danger la jeunesse avec un produit jugé «dangereux».

Les autorités reprochent notamment à l'outil l'accumulation de données de mineurs sans consentement éclairé ni contrôle parental adéquat, tout en favorisant des comportements nocifs.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.