A-t-on manqué de respect envers Brendan Gallagher?

Les Canadiens de Montréal ont tenu leur bilan de fin de saison, lundi, alors que l'attaquant Brendan Gallagher voit maintenant son aventure montréalaise se terminer en raison du virage jeunesse de l'organisation.
Invité à commenter la situation, l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel soutient que Gallagher aurait probablement pu aider l'équipe en finale d'association, notamment devant le filet, mais que le respect n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il faut gagner.
«Le respect, en fait, il n'y en a pas quand c'est le temps de gagner dans la Ligue nationale. Quand tu es en finale d'association, tu fais ce qu'il y a de mieux pour l'équipe.»
Écoutez le chroniqueur Antoine Roussel aborder le tout, en compagnie de Jean-Michel Bourque, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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