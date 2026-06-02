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A-t-on manqué de respect envers Brendan Gallagher?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 juin 2026 09:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Antoine Roussel
Antoine Roussel

et autres

A-t-on manqué de respect envers Brendan Gallagher?
Antoine Roussel / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont tenu leur bilan de fin de saison, lundi, alors que l'attaquant Brendan Gallagher voit maintenant son aventure montréalaise se terminer en raison du virage jeunesse de l'organisation.

Invité à commenter la situation, l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel soutient que Gallagher aurait probablement pu aider l'équipe en finale d'association, notamment devant le filet, mais que le respect n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il faut gagner.

«Le respect, en fait, il n'y en a pas quand c'est le temps de gagner dans la Ligue nationale. Quand tu es en finale d'association, tu fais ce qu'il y a de mieux pour l'équipe.»

Antoine Roussel

Écoutez le chroniqueur Antoine Roussel aborder le tout, en compagnie de Jean-Michel Bourque, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Finale de la Coupe Stanley : Antoine Roussel favorise les Golden Knights de Vegas.

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