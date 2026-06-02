Le coup de gueule de Luc Ferrandez

Le concept de «ville intelligente» et l'intelligence artificielle font rêver de nombreuses administrations municipales depuis des années.

Pourtant, selon le chroniqueur Luc Ferrandez, il s'agit bien souvent d'un fantasme qui ne règle pas le problème de fond de la congestion routière.

Bien que des technologies comme la synchronisation des feux ou l'éclairage DEL apportent des gains, elles ne peuvent rien contre un surplus de véhicules sur les routes. Pour illustrer son propos, il cite l'exemple de la ville de Québec, qui a remporté un prix nord-américain après avoir investi dans des feux intelligents, pour un gain de fluidité de seulement 15%.

Écoutez Luc Ferrandez faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.