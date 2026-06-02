Entente dans des compétences québécoises

Les gouvernements provincial et fédéral ont paraphé une entente historique, mardi, injectant des milliards de dollars dans le développement du transport collectif et les infrastructures.

Les relations entre Québec et Ottawa sont-elles plus faciles depuis un certain temps?

Écoutez à ce sujet Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, en compagnie de Philippe Cantin.

L'entente permet de financer des secteurs prioritaires: transport collectif (dont le tramway de Québec et la ligne bleue du métro à Montréal), santé (17 hôpitaux), logement et enseignement supérieur.

«Les besoins sont pressants. Ça nous a permis d'intensifier les discussions avec Ottawa, de s'appuyer sur les principes de négociation raisonnée, notre communauté d'intérêts, et d'en venir à une entente qui est tellement bénéfique pour les Québécois, Québécoises», dit le ministre.

Le ministre assure que Québec conserve la maîtrise d’œuvre et la sélection des projets, sans concessions majeures.