Entente dans des compétences québécoises

Les gouvernements provincial et fédéral ont paraphé une entente historique, mardi, injectant des milliards de dollars dans le développement du transport collectif et les infrastructures.
Les relations entre Québec et Ottawa sont-elles plus faciles depuis un certain temps?
Écoutez à ce sujet Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, en compagnie de Philippe Cantin.
L'entente permet de financer des secteurs prioritaires: transport collectif (dont le tramway de Québec et la ligne bleue du métro à Montréal), santé (17 hôpitaux), logement et enseignement supérieur.
«Les besoins sont pressants. Ça nous a permis d'intensifier les discussions avec Ottawa, de s'appuyer sur les principes de négociation raisonnée, notre communauté d'intérêts, et d'en venir à une entente qui est tellement bénéfique pour les Québécois, Québécoises», dit le ministre.
Le ministre assure que Québec conserve la maîtrise d’œuvre et la sélection des projets, sans concessions majeures.
«On n'a pas fait de concessions sur nos priorités. On n'a pas fait de concessions sur la flexibilité, notamment de sélectionner nos projets. Parce que c'est dans des champs de compétence qui sont exclusifs au Québec. Donc, on s'est assurés d'avoir ces intérêts complètement préservés. Et on a fait même un certain nombre de gains qui sont bénéfiques parce qu'on peut notamment substituer des projets en cours d'entente pour optimiser l'utilisation des sommes.»
En complément:
- L'entrevue avec Philippe Bonneville, qui était présent à l'annonce conjointe d'Ottawa et de Québec.