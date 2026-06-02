Coup de cœur de Catherine

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson a partagé, mardi matin, son coup de cœur pour le nouvel album du rappeur Koriass, dont le titre temporaire est Sept ans de malheur.

Ce titre fait directement référence aux sept années actives de sa dépendance, marquée par plusieurs excès.

Désormais sobre, l'artiste se livre comme jamais à travers seize chansons qui tracent son parcours de vie, de ses démons jusqu'à une quête de rédemption.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.