Le cerveau de Claude Lemieux donné à la science

La famille de Claude Lemieux a fait un don inestimable en donnant son cerveau à la science.
Il sera ainsi possible de déterminer s’il souffrait d’Encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie dégénérative causée par des traumatismes crâniens répétés.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon aborder le sujet mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«La décision de la famille Lemieux est très importante et pourrait faire école, parce qu’elle pourrait montrer que l’ETC ne touche pas seulement les goons et qu’il y a beaucoup plus de joueurs à risque qu’on le pense. Et comme Claude Lemieux est une grande vedette, les résultats seront suivis et médiatisés. S’il s’avérait qu’il était atteint de l’ETC, cela pourrait avoir un grand retentissement et constituer une sorte de catalyseur scientifique.»