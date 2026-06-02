Le cerveau de Claude Lemieux donné à la science

La famille de Claude Lemieux a fait un don inestimable en donnant son cerveau à la science.

Il sera ainsi possible de déterminer s’il souffrait d’Encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie dégénérative causée par des traumatismes crâniens répétés.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon aborder le sujet mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.