Le PQ en tête dans les sondages

Les élections approchent à grands pas et le Parti québécois (PQ) conserve la tête, selon un nouveau sondage Pallas Data qui lui accorde 31 % des intentions de vote.

De retour de vacances, le chef de la formation politique, Paul St-Pierre Plamondon, a pris la parole jeudi pour mettre en garde la population contre un éventuel nouveau mandat de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Écoutez Pascal Bérubé, député de l’Assemblée nationale du Québec et doyen de la formation politique, discuter du bilan caquiste et des projets du PQ, jeudi, à l'émission Le midi.