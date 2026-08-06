Le PQ en tête dans les sondages

Les élections approchent à grands pas et le Parti québécois (PQ) conserve la tête, selon un nouveau sondage Pallas Data qui lui accorde 31 % des intentions de vote.
De retour de vacances, le chef de la formation politique, Paul St-Pierre Plamondon, a pris la parole jeudi pour mettre en garde la population contre un éventuel nouveau mandat de la Coalition Avenir Québec (CAQ).
Écoutez Pascal Bérubé, député de l’Assemblée nationale du Québec et doyen de la formation politique, discuter du bilan caquiste et des projets du PQ, jeudi, à l'émission Le midi.
«Cet été le gouvernement de la CAQ a fait campagne avec la carte de crédit des Québécois. Et il faut porter un regard sur le bilan de la CAQ sur huit ans, et pas sur seulement l'arrivée de la nouvelle première ministre. Et je pense que les gens vont se dire: "Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, mais maintenant, c'est le temps de tourner la page."»
Le député de Matane-Matapédia réagit également au propos de la première ministre, selon lesquelles le retour de la question référendaire est une mauvaise chose dans le contexte des tensions avec les États-Unis.
«On croirait entendre Jean Charest. Et je pense que la CAQ veut absolument demeurer au pouvoir. C'est un parti de pouvoir, et ils sont prêts à dire n'importe quoi pour le demeurer, mais ça ne change pas la réalité. C'est un gouvernement qui mérite d'être remplacé amplement.»