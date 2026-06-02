Le survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Non, contrairement aux rumeurs, Gary Bettman ne prend pas sa retraite;
- Zach Werenski est le lauréat du trophée Norris remis au meilleur défenseur;
- Les Canucks de Vancouver ont un nouvel entraîneur-chef;
- Pour leur part, les Predators de Nashville ont un nouveau DG;
- Les Alouettes de Montréal se préparent pour leur premier match de la saison;
- Les membres de la Victoire reçues par le premier ministre Mark Carney, à Ottawa.