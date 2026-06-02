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Le survol de l'actualité sportive

Non, Gary Bettman ne prend pas sa retraite

par 98.5 Sports

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8:12

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 2 juin 2026 21:21

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Thomas Mercier
Thomas Mercier
Non, Gary Bettman ne prend pas sa retraite
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Non, contrairement aux rumeurs, Gary Bettman ne prend pas sa retraite;
  • Zach Werenski est le lauréat du trophée Norris remis au meilleur défenseur;
  • Les Canucks de Vancouver ont un nouvel entraîneur-chef;
  • Pour leur part, les Predators de Nashville ont un nouveau DG;
  • Les Alouettes de Montréal se préparent pour leur premier match de la saison;
  • Les membres de la Victoire reçues par le premier ministre Mark Carney, à Ottawa.

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