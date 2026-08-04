Plusieurs partis politiques font l'annonce de certaines candidatures et se préparent en vue des élections provinciales d'automne qui approchent à grands pas.

Le Parti conservateur d'Éric Duhaime a notamment annoncé que Marcos Archambault, un ancien candidat de la CAQ et du Parti québécois, se représentera le PCQ dans la circonscription de Louis-Hébert.

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez faire le point, mardi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.