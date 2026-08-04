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Élections provinciales

«Dans la région de Québec, les conservateurs ont un véritable coup à jouer»

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Entendu dans

Le midi

le 4 août 2026 13:31

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

«Dans la région de Québec, les conservateurs ont un véritable coup à jouer»
Plusieurs partis politiques font l'annonce de certaines candidatures, et se préparent en vue des élections provinciales d'automne qui approchent à grands pas. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Plusieurs partis politiques font l'annonce de certaines candidatures et se préparent en vue des élections provinciales d'automne qui approchent à grands pas.

Le Parti conservateur d'Éric Duhaime a notamment annoncé que Marcos Archambault, un ancien candidat de la CAQ et du Parti québécois, se représentera le PCQ dans la circonscription de Louis-Hébert. 

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez faire le point, mardi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Dans la région de Québec, les conservateurs ont un véritable coup à jouer. Les données sont très intéressantes pour eux, et ils peuvent espérer y faire des gains intéressants. Le financement et les énergies seront concentrés dans cette grande région de la Capitale-Nationale.»

Victor Henriquez

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