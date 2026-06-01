Ce que vous devez savoir maintenant

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Tramway de Québec: le fédéral hausse sa contribution, la facture fait réagir

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Entendu dans

La commission

le 1 juin 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tramway de Québec: le fédéral hausse sa contribution, la facture fait réagir
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau dévoile le résultat du sondage du jour: 75 % des 246 répondants estiment que la CAQ n'est pas capable de proposer de nouvelles idées pour le Québec.

Au chapitre des infrastructures, le gouvernement fédéral augmente sa contribution pour le tramway de Québec à 36,2 %, ce qui représente plus de 2 milliards de dollars.

Luc Ferrandez qualifie néanmoins le projet de trop cher. Enfin, en raison de feux de forêt actifs, Québec interdit les feux à ciel ouvert dans sept régions de la province.

Écoutez les nouvelles en rafales, à La commission, lundi après-midi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

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