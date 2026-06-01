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Vacances d'été

Tourisme au Québec: un grand potentiel, mais un manque criant de structuration

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Entendu dans

La commission

le 1 juin 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tourisme au Québec: un grand potentiel, mais un manque criant de structuration
Le dépaysement de proximité: revoir notre façon de voyager au Québec / Loïc/ Adobe Stock

Alors que l'été 2026 s'amorce, la question de l'accessibilité touristique du Québec se pose avec acuité, particulièrement à l’approche des vacances de la construction.

Invité au micro de La commission, Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat à l'UQAM, analyse les forces et les faiblesses de l'offre locale.

Si le territoire ne manque pas d'espace, il souffre d'un déficit de structuration qui complique la planification des séjours comparativement aux destinations du Sud.

Marc-Antoine Vachon prône un accès plus intelligent et connecté à la nature, ainsi que le développement du «dépaysement de proximité» pour stimuler l'industrie sans exiger de longs déplacements.

Écoutez Marc-Antoine Vachon, Titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur au département de marketing de l'UQAM, en discuter avec les commissaires lundi. 

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