Québec et Ottawa s'entendent

Québec et Ottawa se sont entendus sur une série d'ententes pour le financement d'infrastructures en matière de transport, de santé et d'habitation.

Les premiers ministres Mark Carney et Christine Fréchette vont en faire l'annonce mardi à Longueuil.

Parmi les projets en transport, on retrouve le prolongement de la ligne bleue à Montréal et le tramway à Québec.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau révéler les détails de cette annonce, mardi, à Lagacé le matin.