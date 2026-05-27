Faillites et insovabilités

Les cas d’insolvabilité ont atteint un sommet depuis 2009, selon le dernier rapport d'Equifax.

L’entreprise note que les risques systémiques semblent persister, même si les Canadiens font preuve de discipline financière.

Que se cache-t-il derrière nos problèmes d'endettements?

Écoutez Pierre Fortin, avocat et syndic autorisé en insolvabilité, faire le point sur la situation, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, le défaut de paiement est particulièrement marqué pour les véhicules, dont les prix et les taux de financement ont grimpé en flèche depuis la pandémie. Pour plusieurs, sacrifier la voiture devient une stratégie de survie pour conserver un toit.