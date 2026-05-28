Entrevue au lendemain de sa démission

L'annonce d'une entente entre le gouvernement de Mark Carney et l'Alberta pour la construction d'un nouveau pipeline semble avoir joué un rôle déterminant dans la démission de Steven Guilbeault du caucus libéral.

Alors qu'il annonçait mercredi quitter la vie politique, l'ex-ministre de l'Environnement assure que sa décision mûrit depuis longtemps et qu'il n'entretient aucune animosité envers le premier ministre.

Il affirme partir sereinement, bien que ce retrait survienne dans un contexte de désaccords profonds sur les orientations environnementales du gouvernement libéral.

Écoutez l’ex-ministre de l’Environnement détailler sa décision de quitter la vie politique, jeudi midi, à La commission.

À ses yeux, la construction d'un oléoduc ne peut être un projet de relance économique nationale.