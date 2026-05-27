Tourisme local

Entre météo maussade et portefeuille serré, l'été s'annonce particulier pour les Québécois.

Un récent sondage révèle que le budget médian alloué aux activités estivales stagne à 300$, forçant plusieurs familles à revoir leurs plans à la baisse.

Face à la hausse générale des prix, le système D est à l'honneur: camping sauvage improvisé en voiture, achat d'une piscine pour éviter de voyager ou nuits d'hôtel stratégiques avec glissades d'eau intégrées.

Découvrez les astuces des auditeurs et les conseils d'un expert pour maximiser vos vacances locales tout en protégeant votre budget.

Écoutez François G. Chevrier, DG d'Événements Attractions Québec, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mercredi matin.