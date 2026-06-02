Conduite d'aqueduc à risque

Un million deux cent mille Montréalais sont priés de réduire la consommation d'eau potable dès maintenant et pour plusieurs semaines.
C'est en raison de travaux d'urgence sur une conduite principale d'aqueduc située sous l'avenue Atwater.
Les citoyens de 16 des 19 arrondissements doivent réduire l’arrosage, éviter le nettoyage extérieur et poser tout autre geste quotidien d’économie de l’eau.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation, mardi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Ce qu'on veut faire, c'est réduire de 100 millions de litres d'eau par jour la consommation d'eau pour donner une chance au réseau [...] Ce qui est un peu étonnant, c'est que présentement, c'est vraiment la carotte [...] Pour l'instant, on n'a pas sorti le bâton. On verra si les gens sont à ce point disciplinés.»
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